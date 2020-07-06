Хищения на дорогах под Киевом: сельским головам обещают скамью подсудимых

"Досудебным расследованием установлено, что директор ООО "ЛИК", злоупотребляя служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами Новопетровского сельского совета Вышгородского района Киевской области, путем подделки официальных документов, действуя согласованно с другими лицами, зная, что объемы и стоимость фактически выполненных строительных работ по договору № 70/18 от 13.07.2018 на выполнение работ "Капитальный ремонт дороги по улице Независимости в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области", не соответствуют объемам и стоимости фактически проведенных работ на сумму 507 590,18 грн (пятьсот тысяч пятьсот девяносто гривен 18 коп.), в неустановленные досудебным расследованием время и месте составил акт № 70 приемки выполненных работ за июль 2018 года по форме № КБ-2в типичная, куда внес заведомо ложные сведения об объеме и стоимости фактического выполнения работ на сумму 507 590, 18 грн", - информируют правоохранители.

Но это лишь один эпизод. Год назад, 12 июля 2019 года, прокуратура Киева сообщила, что разоблачила схему по хищению около 2,4 млн грн на строительстве дорог, и опять таки речь шла о Вышгородском районе.

"В течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн. Правоохранителями установлено, что работы проведено не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен.

По результатам расследования 27.09.2019 председателям Новопетровского, Хотяновского и Новосилкивской сельских советов вручены письменное уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сообщали в прокуратуре.

Неизменным председателем Новопетровского сельского совета с 2009 года является Родион Старенький.

Несмотря на активную застройку Новых Петровцев (пригород столицы) и значительные паевые взносы от застройщиков, которые должны поступать в местный бюджет, не первый год подряд Старенький не может достроить детский сад, которого там нет вообще. Родители вынуждены отдавать своих детей в частный сад или везти в Киев.

В 2017 году за 40 млн грн строить садик "Петрик" взялась фирма-фаворит Новопетровского сельсовета "АМК-РЭС-СТРОЙ", которую связывают с депутатом Синяковского сельского совета Вышгородского района.

В 2018 году были изменения в договор, касающиеся увеличения финансирования. Срок сдачи садика был определен 31 декабря 2020 года. Но в марте Старенький сообщил, что вряд ли детский сад построят и в этом году, поскольку из-за пандемии местный бюджет может не получить запланированные средства, а госбюджет - не дает.

В то же время декларация Старенького свидетельствует, что зарплата главы сельсовета не зависит от пандемии и экономического кризиса, а растет ежегодно. Так, в 2016 году зарплата Старенького составила 194 435 грн, а в 2019-м выросла до 448 913 грн. То есть, почти в два раза.