"Большая стройка" Президента запросто может осесть в карманах местных чиновников - политолог

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 59861 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 84965 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 115380 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 123912 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125604 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 166241 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120427 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 153013 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104856 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 48805 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 31213 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 50959 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 49267 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 43959 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 125115 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 166241 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 153014 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 402993 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 352982 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 14435 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 43959 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 49267 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 101233 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 111918 просмотра
Актуальное
"Большая стройка" Президента запросто может осесть в карманах местных чиновников - политолог

"Большая стройка" Президента запросто может осесть в карманах местных чиновников - политолог

Киев  •  УНН

 • 15798 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Даже такие благие проекты, как "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского, могут опорочить местные чиновники. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник.

"Могут опорочить, и запросто. По нашей национальной традиции, в карманах исполнителей - местных чиновников может осесть от 30 до 50% бюджетных средств", - говорит он.

Чиновники воруют бюджетные деньги, так как уверены в своей безнаказанности, продолжил политолог.

"К сожалению, у нас нельзя просто анонсировать благое дело и дать на него деньги - надо заранее продумывать эффективные и жесткие механизмы контроля. Потому что местные чиновники считают, что центральная власть преходящая, что она приходит на 2-5 лет, они это время пересидят и пойдут дальше работать. А политическая ответственность ляжет на того же Президента и власть в целом", - добавляет Бортник.

Контролировать местных чиновников надо внимательнее, а наказывать за хищение бюджетных денег - жестче, считает политолог.

"Потому что пока у нас нет профессиональных инструментов контроля. Пожалуй, стоит еще до старта проекта прописывать средства по контролю за его выполнением. И сразу же после анонса проекта - проводить соответствующие финансовые и антикоррупционные проверки. Сразу же, а не тогда, когда люди начнут жаловаться. Если эту работу отстроить в автоматическом режиме - воровать будут меньше", - убежден Бортник.

Добавим, что национальный проект "Большая стройка" стартовал четыре месяца назад, 2 марта. В рамках проекта продолжается строительство более 100 школ, 100 садов и 100 стадионов одновременно. Правительство анонсирует завершение строительства объектов спортивной инфраструктуры и образовательных учреждений до конца текущего года. Кроме того, в рамках проекта хотят построить еще 200 новых приемных отделений больниц и 4 тыс. км дорог.

В то же время, на местах продолжаются расследования уголовных дел против местных властей за хищение государственных средств на предыдущем строительстве дорог. УНН сообщал, что в прошлом году председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельских советов вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины по факту хищения 2,4 млн грн на строительстве дорог в Вышгородском районе.

Неизменным председателем Новопетровского сельского совета с 2009 года является Родион Старенький. Несмотря на активную застройку Новых Петровцев (пригород столицы), и значительные паевые взносы от застройщиков, которые должны поступать в местный бюджет, не первый год подряд Старенький не может достроить детский сад, которого там нет вообще. Родители вынуждены отдавать своих детей в частный сад или везти в Киев. В 2017 году за 40 млн грн строить садик "Петрик" взялась фирма-фаворит Новопетровского сельсовета "АМК-РЭМ-БУД", которую связывают с депутатом Синяковского сельского совета Вышгородского района. В 2018 году были изменения в договор, касающихся увеличения финансирования. Срок сдачи садика был определен 31 декабря 2020 года. Но в марте Старенький сообщил, что вряд ли детский сад построят в этом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы