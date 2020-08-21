"Дорожні" тендери в Одеській області на 6,5 млн грн віддали фігуранту гучної кримінальної справи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кілійський міська рада (Одеська область) провела відразу два тендери із закупівлі послуг ремонту дорожнього полотна на загальну суму близько 6,5 млн грн, передає УНН із посиланням на систему публічних закупівель "Прозорро".
Так, один із тендерів було оголошено 20 липня (очікувана вартість 2,88 млн грн) - на ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова у с. Шевченкове Кілійського району Одеської області. Другий тендер був оголошений теж 20 липня (очікувана вартість 5,34 млн грн) - на ремонт дорожнього полотна по вул. Українська м. Кілія Одесою області.
Обидва тендери завершилися синхронно. 11 серпня за підсумками аукціону перемогу віддали дочірньому підприємству "Лідер". І сума цих двох договорів державного підряду склала понад 6,5 млн грн.
Дочірнє підприємство "Лідер", згідно з даними порталу clarity-project, виявилося постійним переможцем подібних дорожніх тендерів в Одеській області.
З 2017 року компанія освоїла понад 365 млн гривень з місцевих бюджетів. І тільки з Управлінням дорожнього господарства Одеської міськради "Лідер" уклав в загальному 124 договори на суму, що перевищує 295 млн грн, (19 з яких з початку 2020 року).
При цьому статутний капітал компанії-мільйонника становить всього 1 тис. грн. А у власності у неї немає жодного об'єкта нерухомості.
Належить компанія двом громадянам - Антону Гусарову й Анатолію Жураковському. І заснована вона за участі - ТОВ "Фортуна".
Примітно, що ДП "Лідер", рівно, як і її засновник - ТОВ "Фортуна", є фігурантами кримінальних проваджень за фактами привласнення і розтрати чужих коштів на проведення якраз ремонтних робіт дорожнього полотна.
Так, згідно з рішенням Київського райсуду Одеси, службові особи ДП "Лідер", перебуваючи у змові з чиновниками Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтних дорожніх робіт в м. Одеса.
Вказується, що роботи виконувалися за завищеною вартістю, але так і не були доведені до кінця.
В рамках кримінальної справи №12019160000001061, судом були санкціоновані обшуки у ДП "Лідер".
Нагадаємо, що з ініціативи Президента, уряд України сьогодні реалізовує так званий проект "Велике будівництво", в рамках якого планують відремонтувати 4 тис. км доріг.
Також нагадаємо, що вчора Зеленський особисто перевіряв хід будівництва дороги у Миколаївській області.