"Дорожні" тендери в Одеській області на 6,5 млн грн віддали фігуранту гучної кримінальної справи

Так, один із тендерів було оголошено 20 липня (очікувана вартість 2,88 млн грн) - на ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова у с. Шевченкове Кілійського району Одеської області. Другий тендер був оголошений теж 20 липня (очікувана вартість 5,34 млн грн) - на ремонт дорожнього полотна по вул. Українська м. Кілія Одесою області.

Обидва тендери завершилися синхронно. 11 серпня за підсумками аукціону перемогу віддали дочірньому підприємству "Лідер". І сума цих двох договорів державного підряду склала понад 6,5 млн грн.

Дочірнє підприємство "Лідер", згідно з даними порталу clarity-project, виявилося постійним переможцем подібних дорожніх тендерів в Одеській області.

З 2017 року компанія освоїла понад 365 млн гривень з місцевих бюджетів. І тільки з Управлінням дорожнього господарства Одеської міськради "Лідер" уклав в загальному 124 договори на суму, що перевищує 295 млн грн, (19 з яких з початку 2020 року).

При цьому статутний капітал компанії-мільйонника становить всього 1 тис. грн. А у власності у неї немає жодного об'єкта нерухомості.

Належить компанія двом громадянам - Антону Гусарову й Анатолію Жураковському. І заснована вона за участі - ТОВ "Фортуна".

Примітно, що ДП "Лідер", рівно, як і її засновник - ТОВ "Фортуна", є фігурантами кримінальних проваджень за фактами привласнення і розтрати чужих коштів на проведення якраз ремонтних робіт дорожнього полотна.

Так, згідно з рішенням Київського райсуду Одеси, службові особи ДП "Лідер", перебуваючи у змові з чиновниками Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтних дорожніх робіт в м. Одеса.

Вказується, що роботи виконувалися за завищеною вартістю, але так і не були доведені до кінця.

В рамках кримінальної справи №12019160000001061, судом були санкціоновані обшуки у ДП "Лідер".

Нагадаємо, що з ініціативи Президента, уряд України сьогодні реалізовує так званий проект "Велике будівництво", в рамках якого планують відремонтувати 4 тис. км доріг.

Також нагадаємо, що вчора Зеленський особисто перевіряв хід будівництва дороги у Миколаївській області.