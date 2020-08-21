"Она простоит 50 лет": Зеленский проверил ход строительства дороги в Николаевской области

"Это сверхпрочная дорога. Я знаю, что иногда нам приходится кроме наших амбициозных планов, о которых мы говорили, около 5 тыс. км дорог по Украине - некоторые дороги просто надо немного поддерживать. То есть, здесь история о другой дороге, здесь капитальная, серьезная, мощная дорога. Поэтому будет стоять, думаю так, 50 лет. Ну, так говорят строители. Если что - через 50 лет их найдем", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский о строительстве дорог в Николаевской области сказал, что ему хочется сказать что-то плохое, но он не может.