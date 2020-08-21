Зеленський про будівництво доріг на Миколаївщині: хочеться сказати щось погане - не можу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оцінив будівництво 200 км доріг на Миколаївщині. Він зазначив, що роботи дуже якісні і виконані швидко, і хотів би сказати щось погане - але не може. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає УНН.
"Я дуже задоволений, що ми бачимо з вами інфраструктурні зміни на Миколаївщині. Бачимо, що біля 200 км доріг цього року на Миколаївщині буде побудовано повністю. І ми з вами вже бачимо, якої якості... Не просто латати діри, буде це зроблено. Вражають, на жаль, факти, що дійсно, впродовж останніх 10 років такої суми... як грошей... і такої кількості зроблених кілометрів доріг не було на Миколаївщині. Дійсно, чомусь ми звертаємо увагу тільки на ті області (політики звертають), з яких вони приїхали чи в яких вони живуть. Тому мені дуже приємно, що не "по остаточному" якомусь принципу, а Миколаївщина одна із пріоритетних областей", - сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що якщо амбітний план буде виконано якісно цього року і вони побачать результат, то наступного року на Миколаївщині можуть ще у 2,5 рази збільшити будівництво доріг.
"Про цю дорогу був план будівництва впродовж трьох років. А зараз роботи закінчуються у цьому році. Дуже швидкі, якісні роботи. Тому поки що і хочеться щось сказати погане - не можу", - додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину.