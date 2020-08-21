Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину

"Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували у межах Національної програми "Велике будівництво". Також Володимир Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року. Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, вчора Президент відвідав з робочою поїздкою Херсонську область.