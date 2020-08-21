Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
"Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували у межах Національної програми "Велике будівництво". Також Володимир Зеленський візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року. Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, вчора Президент відвідав з робочою поїздкою Херсонську область.