Зеленський приїхав на Херсонщину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Як очікується, Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми "Велике будівництво".
Також Володимир Зеленський, згідно з планом, візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.
Окрім того очікується, що Президент відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.
Напередодні Зеленський відвідав Запоріжжя.