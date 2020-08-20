Зеленский приехал в Херсонскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область", - говорится в сообщении.
Как ожидается, Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большое строительство".
Также Владимир Зеленский, согласно плану, примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.
Кроме того ожидается, что Президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.
Накануне Зеленский посетил Запорожскую область.