Зеленський зробив селфі на фоні будівництва мосту в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував селфі на фоні мосту в Запоріжжі, де перебуває з робочою поїздкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram-канал.
"Міст у Запоріжжі. Будуємо цілодобово! Хтось обіцяв багато років, а ми робимо", - підписав фото Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.
Під час поїздки було презентовано план розвитку регіону та названі пріоритетні напрямки.