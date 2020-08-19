Зеленський зробив селфі на фоні будівництва мосту в Запоріжжі

"Міст у Запоріжжі. Будуємо цілодобово! Хтось обіцяв багато років, а ми робимо", - підписав фото Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.

Під час поїздки було презентовано план розвитку регіону та названі пріоритетні напрямки.