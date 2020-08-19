Зеленський приїхав на Запоріжжя

“Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області. Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року”, — йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, Президент має ознайомитись з перебігом реалізації в області програми “Велике будівництво”. Також Глава держави обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через річку Дніпро.

Окрім того, Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив на необхідності підготовки чіткого переліку та плану реалізації об’єктів, які розширять програму “Велике будівництво” в наступному році — зокрема, це театри, музейні комплекси тощо, — щоб уже зараз відповідальні міністерства та облдержадміністрації запланували виділення на це коштів.



