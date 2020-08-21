Зеленский о строительстве дорог в Николаевской области: хочется сказать что-то плохое - не могу

"Я очень доволен, что мы видим с вами инфраструктурные изменения в Николаевской области. Видим, что около 200 км дорог в этом году в Николаевской области будет построено полностью. И мы с вами уже видим, какого качества... Не просто латать дыры, это сделано. Впечатляют, к сожалению, факты, действительно, на протяжении последних 10 лет такой суммы... как денег... и такого количества сделанных километров дорог не было в Николаевской области. Действительно, почему мы обращаем внимание только на те области (политики обращают), из которых они приехали или в которых они живут. Поэтому мне очень приятно, что "не по остаточному" каком-то принципу, а Николаевскя область одна из приоритетных областей", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что если амбициозный план будет выполнен качественно этого года и они увидят результат, то в следующем году в Николаевской области могут еще в 2,5 раза увеличить строительство дорог.

"Об этой дороге был план строительства в течение трех лет. А сейчас работы заканчиваются в этом году. Очень быстрые, качественные работы. Поэтому пока и хочется что-то сказать плохое - не могу", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область.