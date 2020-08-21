"Вона простоїть 50 років": Зеленський перевірив хід будівництва дороги на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що автодорога державного значення Н-14 "Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв", яку відновлювали у межах Національної програми "Велике будівництво", за словами будівельників - простоїть 50 років. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає кореспондент УНН.
"Це надміцна дорога. Я знаю, що іноді нам доводиться окрім наших амбітних планів, про які ми говорили, біля 5 тис. км доріг по Україні - деякі дороги просто треба трішечки підтримувати. Тобто, тут історія про іншу дорогу, тут капітальна, серйозна, потужна дорога. Тому буде стояти, думаю так, 50 років. Ну, так кажуть будівники. Якщо що - через 50 років їх знайдемо", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський про будівництво доріг на Миколаївщині сказав, що йому хочеться сказати щось погане, але він не може.