"Вона простоїть 50 років": Зеленський перевірив хід будівництва дороги на Миколаївщині

"Це надміцна дорога. Я знаю, що іноді нам доводиться окрім наших амбітних планів, про які ми говорили, біля 5 тис. км доріг по Україні - деякі дороги просто треба трішечки підтримувати. Тобто, тут історія про іншу дорогу, тут капітальна, серйозна, потужна дорога. Тому буде стояти, думаю так, 50 років. Ну, так кажуть будівники. Якщо що - через 50 років їх знайдемо", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський про будівництво доріг на Миколаївщині сказав, що йому хочеться сказати щось погане, але він не може.