"Дорожные" тендеры в Одесской области на 6,5 млн грн отдали фигуранту громкого уголовного дела

Так, один из тендеров был оглашен 20 июля (ожидаемая стоимость 2,88 млн грн) - на ремонт дорожного покрытия по ул. Суворова в с. Шевченковое Килийского района Одесской области. Второй тендер был оглашен тоже 20 июля (ожидаемая стоимость 5,34 млн грн) - на ремонт дорожного полотна по ул. Украинская г. Килия Одессой области.

Оба тендера завершились синхронно. 11 августа по итогам аукциона победу отдали дочернему предприятию "Лидер". И сумма этих двух договоров государственного подряда составила более 6,5 млн грн.

Дочернее предприятие "Лидер", согласно данным портала clarity-project, оказалось завсегдатым победителем подобных дорожных тендеров в Одесской области.

С 2017 года компания освоила более 365 млн гривен из местных бюджетов. И только с Управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета "Лидер" заключил в общем 124 договора на сумму превышающую 295 млн грн, (19 из которых с начала 2020 года).

При этом уставной капитал компании-миллионника составляет всего 1 тыс. грн. А в собственности у нее нет ни единого объекта недвижимости.

Принадлежит компания двум гражданам – Антону Гусарову и Анатолию Жураковскому. И основана она при участии — ООО "Фортуна".

Примечательно, что ДП "Лидер", ровно, как и ее основатель – ООО "Фортуна", являются фигурантами уголовных производств по фактам присвоения и растраты чужих средств на проведении как раз ремонтных работ дорожного полотна.

Так, согласно решению Киевского райсуда Одессы, служебные лица ДП "Лидер", находясь в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами во время выполнения ремонтных дорожных работ в г. Одесса.

Указывается, что работы выполнялись по завышенной стоимости, но так и не были доведены до конца.

В рамках уголовного дела №12019160000001061, судом были санкционированы обыски в ДП "Лидер".

Напомним, что по инициативе Президента, правительство Украина сегодня реализовывает так называемый проект "Большая стройка", в рамках которого планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог.

Также напомним, что вчера Зеленский лично проверял ход строительства дороги в Николаевской области.