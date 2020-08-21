"Дорожные" тендеры в Одесской области на 6,5 млн грн отдали фигуранту громкого уголовного дела
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Килийский городской совет (Одесская область) провел сразу два тендера по закупке услуг ремонта дорожного полотна на общую сумму около 6,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на систему публичных закупок "Прозорро".
Так, один из тендеров был оглашен 20 июля (ожидаемая стоимость 2,88 млн грн) - на ремонт дорожного покрытия по ул. Суворова в с. Шевченковое Килийского района Одесской области. Второй тендер был оглашен тоже 20 июля (ожидаемая стоимость 5,34 млн грн) - на ремонт дорожного полотна по ул. Украинская г. Килия Одессой области.
Оба тендера завершились синхронно. 11 августа по итогам аукциона победу отдали дочернему предприятию "Лидер". И сумма этих двух договоров государственного подряда составила более 6,5 млн грн.
Дочернее предприятие "Лидер", согласно данным портала clarity-project, оказалось завсегдатым победителем подобных дорожных тендеров в Одесской области.
С 2017 года компания освоила более 365 млн гривен из местных бюджетов. И только с Управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета "Лидер" заключил в общем 124 договора на сумму превышающую 295 млн грн, (19 из которых с начала 2020 года).
При этом уставной капитал компании-миллионника составляет всего 1 тыс. грн. А в собственности у нее нет ни единого объекта недвижимости.
Принадлежит компания двум гражданам – Антону Гусарову и Анатолию Жураковскому. И основана она при участии — ООО "Фортуна".
Примечательно, что ДП "Лидер", ровно, как и ее основатель – ООО "Фортуна", являются фигурантами уголовных производств по фактам присвоения и растраты чужих средств на проведении как раз ремонтных работ дорожного полотна.
Так, согласно решению Киевского райсуда Одессы, служебные лица ДП "Лидер", находясь в сговоре с чиновниками Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, завладели бюджетными средствами во время выполнения ремонтных дорожных работ в г. Одесса.
Указывается, что работы выполнялись по завышенной стоимости, но так и не были доведены до конца.
В рамках уголовного дела №12019160000001061, судом были санкционированы обыски в ДП "Лидер".
Напомним, что по инициативе Президента, правительство Украина сегодня реализовывает так называемый проект "Большая стройка", в рамках которого планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог.
Также напомним, что вчера Зеленский лично проверял ход строительства дороги в Николаевской области.