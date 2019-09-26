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Текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречен — СМИ

Киев • УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает УНН

Текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречен — СМИ

По данным источника, процесс снятия грифа секретности с документа сейчас завершен, однако пока остается неясным, когда текст жалобы будет обнародован. Кроме того, источник подчеркнул, что из документа при публикации, как ожидается, будет удалена некоторая информация.

Эти данные по сути подтвердил и член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт (республиканец от штата Юты). “Срочная новость: жалоба информатора была рассекречена. Призываю всех прочитать ее”, — написал он в своем Twitter, не уточнив, откуда у него появилась такая информация.

Как сообщила в свою очередь телекомпания CNN со ссылкой на три собственных источников, текст жалобы может быть обнародован уже утром в четверг по американскому времени. “Да, она была рассекречена с минимальными изъятиями данных, но пока не обнародована”, — сообщил один из источников. “Мы ожидаем, что это произойдет утром”, — добавил он.

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Ранее с жалобой дали ознакомиться членам Спецкомитета по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председателя Спецкомитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели. Однако сам текст документа пока не был обнародован и передан Конгресса. Палата представителей также приняла в среду резолюцию, не имеет никакой юридически обязывающей силы, с призывом предоставить текст жалобы законодательной ветви власти.

Демократ Шифф, ознакомившись с документом, назвал содержащиеся в нем сведения такими, что вызывают “крайнее беспокойство”. При этом многие республиканцы, которые видели текст жалобы, отнеслись к ней спокойно и заявили, что не возражают против его обнародования. Они убеждены, что содержащиеся в ней сведения не способны более или менее навредить президенту США.

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Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что источник не имел полноценной информации на счет беседы с Зеленским.

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