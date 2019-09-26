Автор скарги на Трампа виступить у Конгресі лише в супроводі адвоката - CNN

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Анонімний викривач з членів розвідки США, що став тим, хто написав скаргу своєму керівництву на “неприпустиму” пропозицію президента США Дональда Трампа під час його розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, погодився свідчити перед Конгресом Сполучених Штатів. Про це йдеться у листі, який з’явився у розпорядженні у телеканалу CNN, передає УНН.