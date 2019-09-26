Автор скарги на Трампа виступить у Конгресі лише в супроводі адвоката - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Анонімний викривач з членів розвідки США, що став тим, хто написав скаргу своєму керівництву на “неприпустиму” пропозицію президента США Дональда Трампа під час його розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, погодився свідчити перед Конгресом Сполучених Штатів. Про це йдеться у листі, який з’явився у розпорядженні у телеканалу CNN, передає УНН.
“Анонімний викривач, який подав скаргу генеральному інспектору розвідувальної спільноти щодо поведінки президента Дональда Трампа, надав згоду на зустріч із конгресменами”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зустріч відбудеться за умови, якщо в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магуайєр (призначення якого контролював особисто Трамп) дозволить юридичному раднику “викривача” отримати відповідний ступінь допуску до секретної інформації, щоб той міг надавати допомогу своєму клієнту.
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У цьому зв’язку голова Розвідкомітету Палати представників (нижньої палати парламенту США — ред) Адам Шифф написав офіційного листа Магуайєру з відповідним запитом.
“Це обґрунтоване прохання, яке Комітет рішуче підтримує й очікує, що ваш офіс забезпечить це в невідкладному порядку”, — написав у листі конгресмен Шифф.
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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.