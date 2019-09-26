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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Німецькі ЗМІ відреагували на критику Меркель від Трампа та Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Одразу декілька авторитетних німецьких видань відреагували на критику канцлера ФРН Ангели Меркель з боку президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського після того, як у публічному просторі була оприлюднена стенограма їх телефонної розмови, інформує УНН.

Німецькі ЗМІ відреагували на критику Меркель від Трампа та Зеленського

“Трамп критикує Меркель: вона говорить і нічого не робить”, — з таким заголовком випустило свою статтю німецьке видання Bild. У матеріалі видання йдеться про те, що Трамп за спиною Меркель розкритикував її за недостатню допомогу для України. Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський погодився із Трампом, та сам почав критикувати Меркель.

Інше авторитетне німецьке видання Der Spiegel не залишилось осторонь стосовно критики президентів США та України, але не були так однозначні щодо критики Меркель Зеленським. Газета зазначає, що Трамп розкритикував канцлера ФРН і наголосив на тому, що Сполучені Штати приділили багато часу і зусиль допомозі Україні, а от із чим саме погодився Зеленський — незрозуміло: “Зеленський сказав, що Трамп був „на тисячу відсотків“ правий, однак незрозуміло, чи він реагував на закиди проти Німеччини, підтримку США чи і те, і те”.

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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.

Під час розмови наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.

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