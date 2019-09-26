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Немецкие СМИ отреагировали на критику Меркель от Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сразу несколько авторитетных немецких изданий отреагировали на критику канцлера ФРГ Ангелы Меркель со стороны президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского после того, как в публичном пространстве была обнародована стенограмма их телефонного разговора, передает УНН.

Немецкие СМИ отреагировали на критику Меркель от Трампа и Зеленского

“Трамп критикует Меркель: она говорит и ничего не делает”, — с таким заголовком выпустило свою статью немецкое издание Bild. В материале издания говорится, что Трамп за спиной Меркель раскритиковал ее за недостаточную помощь для Украины. Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с Трампом, и сам начал критиковать Меркель.

Другое авторитетное немецкое издание Der Spiegel не осталось в стороне относительно критики президентов США и Украины, но не были так однозначны относительно критики Меркель Зеленским. Газета отмечает, что Трамп раскритиковал канцлера ФРГ и отметил, что Соединенные Штаты уделили много времени и усилий помощи Украине, а вот с чем именно согласился Зеленский — непонятно: “Зеленский сказал, что Трамп был „на тысячу процентов“ прав, однако непонятно или он реагировал на упреки против Германии, поддержку США или и то, и то”.

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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

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