Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ та розшифровку розмови між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, пише УНН.
У заяві пресслужби американської адміністрації вказано: “Президент Дональд Трамп опублікував розсекречену, нередаговану стенограму своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року”.
Як стало відомо раніше, відповідаючи на запитання журналістів про зміст телефонної розмови з президентом США, Володимир Зеленський зауважив, що це конфіденційна інформація.
“Коли журналісти CNN підійшли до Зеленського в ООН у Нью-Йорку, і запитали (про розмову з президентом США — ред.), він відповів, що його розмови з Дональдом Трампом “особисті й конфіденційні”, — повідомив канал.
За словами журналістів, Зеленський так і не відповів на їхнє запитання, чи був зв’язок між коштами програми військової допомоги Україні та розслідуванням проти колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.
Варто також додати, що Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію, якою закликав Білий дім передати законодавцям текст скарги викривача, що може стосуватися тиску Трампа на Зеленського.