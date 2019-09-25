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CNN: Зеленський відмовився від коментарів про зміст розмови з Трампом

CNN: Зеленський відмовився від коментарів про зміст розмови з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Відповідаючи на запитання журналістів про зміст телефонної розмови з президентом США, Володимир Зеленський зауважив, що це конфіденційна інформація. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Коли журналісти CNN підійшли до Зеленського в ООН у Нью-Йорку, і запитали (про розмову з президентом США - ред.), він відповів, що його розмови з Дональдом Трампом "особисті й конфіденційні", - повідомив канал.

За словами журналістів, Зеленський так і не відповів на їхнє запитання, чи був зв'язок між коштами програми військової допомоги Україні та розслідуванням проти колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина Хантера.

На запитання, чи хоче він, аби розшифровка телефонної розмови з Трампом була оприлюднена, Президент України відповів: "Побачимо".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уряд України дозволив Вашингтону оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від українського уряду випустити стенограму телефонного дзвінка, який у мене відбувся з їхнім президентом", — написав Трамп у своєму Twitter.

В Україні "також не знають, в чому справа", зазначив президент США.

У середу, 25 вересня, Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США заявив на своїй сторінці у Twitter.

Раніше президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

Українські Національні Новини

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