CNN: Зеленский отказался от комментариев о содержании разговора с Трампом

"Когда журналисты CNN подошли к Зеленскому в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США - ред.), Он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом "личные и конфиденциальные", - сообщил канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была ли связь между финансированием программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

На вопрос, хочет ли он, чтобы расшифровка телефонного разговора с Трампом была обнародована, Президент Украины ответил: "Посмотрим".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Украины разрешило Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня был с их президентом", - написал Трамп в своем Twitter.

В Украине "также не знают, в чем дело", отметил президент США.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.