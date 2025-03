Трамп дозволив оприлюднити розшифровку своєї розмови з Зеленським

Суперечки щодо можливого змісту розмови стали предметом політичного скандалу у США. Раніше ЗМІ повідомили, що під час розмови Трампа із Зеленським у липні, Трамп міг закликати Зеленського розслідувати вплив колишнього віцепрезидента США, нині кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена - на ухвалення рішень в Україні. Також ЗМІ повідомили, що у якості інструменту впливу Трамп міг використовувати надання Україні допомоги. Президент США відкинув закиди у тому, що розмова із Зеленським порушувала будь-які норми.

"Зараз я у США, де представляю нашу країну, але я погодив оприлюднення завтра повної, цілком розсекреченої розшифровки моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським. Ви пересвідчитесь, що це був дружній та цілком належний дзвінок. Жодного тиску, і на відміну від ситуації із Джо Байденом та його сином - жодного quid pro quo! Це (скандал навколо можливого змісту розмови між Трампом та Зеленським у ЗМІ) - ніщо інше, як продовження найбільшого та найбільш руйнівного полювання на відьом в історії!", - заявив Трамп у Twitter у вівторок.

В оточенні президента США закликають американські ЗМІ звернути увагу на факт роботи сина Джо Байдена, Хантера у компанії українського бізнесмена Злочевського, вплив Байдена на звільнення генпрокурора України Шокіна та обставини оприлюднення в Україні документів, які стосувались Пола Манафорта у 2016 році.

Нагадаємо, Зеленський у Нью-Йорку розповів про сподівання щодо зустрічі з Трампом.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019