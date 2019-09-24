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Трамп позволил обнародовать расшифровку своего разговора с Зеленским

Трамп позволил обнародовать расшифровку своего разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 8970 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В среду Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Споры о возможном содержании разговора стали предметом политического скандала в США. Ранее СМИ сообщили, что во время разговора Трампа с Зеленским в июле, Трамп мог призвать Зеленского расследовать влияние бывшего вице-президента США, ныне кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - на принятие решений в Украине. Также СМИ сообщили, что в качестве инструмента влияния Трамп мог использовать предоставления Украине помощи. Президент США отверг обвинения в том, что разговор с Зеленским нарушал любые нормы.

"Сейчас я в США, где представляю нашу страну, но я согласовал обнародования завтра полной, вполне рассекреченной расшифровки моей телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы убедитесь, что это был дружеский и вполне надлежащий звонок. Никакого давления, и в отличие от ситуации с Джо Байденом и его сыном - никакого quid pro quo! Это (скандал вокруг возможного содержания разговора между Трампом и Зеленским в СМИ) - не что иное, как продолжение самого и самого разрушительного охоты на ведьм в истории!", - заявил Трамп в Twitter во вторник .

В окружении президента США призывают американские СМИ обратить внимание на факт работы сына Джо Байдена, Хантера в компании украинского бизнесмена Злочевского, влияние Байдена на увольнение генпрокурора Украины Шокина и обстоятельства обнародования в Украине документов, которые касались Пола Манафорта в 2016 году.

Напомним, Зеленский в Нью-Йорке рассказал о надеждах о встрече с Трампом.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Украинские Национальные Новости

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