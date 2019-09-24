Зеленський у Нью-Йорку розповів про сподівання щодо зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками української громади у США заявив, що очікує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.
Нагадаємо, Президент України Зеленський перебуває у США з робочим візитом з метою участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент зустрівся з представниками української громади у США.