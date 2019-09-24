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Зеленський у Нью-Йорку розповів про сподівання щодо зустрічі з Трампом

Зеленський у Нью-Йорку розповів про сподівання щодо зустрічі з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками української громади у США заявив, що очікує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Президент України Зеленський перебуває у США з робочим візитом з метою участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент зустрівся з представниками української громади у США.

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