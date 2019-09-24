Зеленский в Нью-Йорке рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской общины в США заявил, что ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - отметил Зеленский.
Он отметил, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.
Напомним, Президент Украины Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент встретился с представителями украинской общины в США.