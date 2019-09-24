Зеленський у США зустрівся з українською громадою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади у США. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками української громади", - сказано у повідомленні.
Глава держави подякував громаді за підтримку України.
"Ви – наші найкращі дипломати, ви справді наші лобісти. Ви захищаєте наш суверенітет, територіальну цілісність тут, у США, та в усьому світі. Ми вам дуже вдячні", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський прибув із робочим візитом до США.