Зеленський прибув із робочим візитом до США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.
Нагадаємо, 23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснює робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії ГА ООН.