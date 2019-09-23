Зеленський розпочинає свій візит до США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочинає свій візит до США. Про це повідомила його прессекретар Юлія Мендель у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Сьогодні Зеленський розпочинає свій візит в США для участі в Генеральній Асамблеї ООН 2019", - повідомила Мендель.
Нагадаємо, 23-26 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії ГА ООН.
У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом.