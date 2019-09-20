Зеленский проведет встречу с Трампом в Нью-Йорке - ОПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе совершит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.
"23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский, как указано, выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
"В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом", - добавили а ОПУ.
Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.
По данным СМИ, встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.