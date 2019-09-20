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Зеленський проведе зустріч з Трампом у Нью-Йорку - ОПУ

Зеленський проведе зустріч з Трампом у Нью-Йорку - ОПУ

Київ • УНН

 • 11961 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН, у Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.

"23–26 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський, як вказано, виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

"У Нью-Йорку Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом", - додали а ОПУ.

Крім того, у рамках візиту Президент України зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

За даними ЗМІ, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня.

Українські Національні Новини

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