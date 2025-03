Трамп: правительство Украины разрешило опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня был с их президентом", - написал Трамп в своем Twitter.

В Украине "также не знают, в чем дело", отметил президент США.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They do not know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019