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Трамп: правительство Украины разрешило опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Трамп: правительство Украины разрешило опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 69852 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Украины разрешило Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня был с их президентом", - написал Трамп в своем Twitter.

В Украине "также не знают, в чем дело", отметил президент США.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародует полную расшифровку июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They do not know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Украинские Национальные Новости

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