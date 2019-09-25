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Трамп: уряд України дозволив опублікувати стенограму розмови із Зеленським

Трамп: уряд України дозволив опублікувати стенограму розмови із Зеленським

Київ • УНН

 • 69852 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд України дозволив Вашингтону оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Трампа.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від українського уряду випустити стенограму телефонного дзвінка, який у мене відбувся з їхнім президентом", — написав Трамп у своєму Twitter.

В Україні "також не знають, в чому справа", зазначив президент США.

У середу, 25 вересня, Білий дім оприлюднить повну розшифровку липневої розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це президент США заявив на своїй сторінці у Twitter.

Раніше президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

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