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Сенат вимагає у Трампа текст скарги щодо розмови із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію, якою закликав Білий дім передати законодавцям текст скарги викривача, що може стосуватися тиску Трампа на Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

“Резолюція закликає адміністрацію (президента США) передати скаргу викривача, та зазначає, що комітети розвідки Сенату та Палати представників Конгресу США повинні мати змогу оцінити цю скаргу у ретельний і безсторонній спосіб, у рамках відповідних регуляцій та процесів задля захисту таємної та конфіденційної інформації”, - повідомляє видання.

Лідер сенатської демократичної меншості Чарльз Шумер закликав підтримати резолюцію. З таким сами закликом виступив і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.

У результаті за резолюцію проголосували всі сенатори. Утім, як зазначається, вона не має зобов'язальної сили.

“Білий дім досі відмовлявся передати скаргу викривача, що тільки збільшило запитання до президента”, - зауважує The Hill.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

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