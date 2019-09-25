Сенат вимагає у Трампа текст скарги щодо розмови із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію, якою закликав Білий дім передати законодавцям текст скарги викривача, що може стосуватися тиску Трампа на Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
“Резолюція закликає адміністрацію (президента США) передати скаргу викривача, та зазначає, що комітети розвідки Сенату та Палати представників Конгресу США повинні мати змогу оцінити цю скаргу у ретельний і безсторонній спосіб, у рамках відповідних регуляцій та процесів задля захисту таємної та конфіденційної інформації”, - повідомляє видання.
Лідер сенатської демократичної меншості Чарльз Шумер закликав підтримати резолюцію. З таким сами закликом виступив і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл.
У результаті за резолюцію проголосували всі сенатори. Утім, як зазначається, вона не має зобов'язальної сили.
“Білий дім досі відмовлявся передати скаргу викривача, що тільки збільшило запитання до президента”, - зауважує The Hill.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
Приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.
"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.
Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".