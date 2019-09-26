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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Зеленський розповів подробиці свого діалогу з главою МЗС РФ Лавровим

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про подробиці короткої розмови між ним та очільником міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.

Зеленський розповів подробиці свого діалогу з главою МЗС РФ Лавровим

"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитись, та сказав, що "ми (Росія) дуже хочемо щоб закінчилась війна на Донбасі" і привітав з обміном, тобто була дуже коротка ця розмова, ми в черзі стояли", - розповів президент Зеленський.

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"Я сказав: "будь-ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Ви готові? Якщо ви готові, то добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей", - навів подробиці своєї відповіді очільнику МЗС РФ Зеленський, уточнивши, що мова йшла про Донбас, - "Я хочу припинити війну на Донбасі, я хочу зупинити вбивство наших військових, наших громадян".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Зеленського була коротка зустріч з главою МЗС РФ Лавровим у Нью-Йорку під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом. Під час розмови  наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.

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