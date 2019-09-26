Зеленський розповів подробиці свого діалогу з главою МЗС РФ Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про подробиці короткої розмови між ним та очільником міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитись, та сказав, що "ми (Росія) дуже хочемо щоб закінчилась війна на Донбасі" і привітав з обміном, тобто була дуже коротка ця розмова, ми в черзі стояли", - розповів президент Зеленський.
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"Я сказав: "будь-ласка, наша сторона, ми робимо все, це наша країна, це наша земля. Ви готові? Якщо ви готові, то добре, давайте закінчимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей", - навів подробиці своєї відповіді очільнику МЗС РФ Зеленський, уточнивши, що мова йшла про Донбас, - "Я хочу припинити війну на Донбасі, я хочу зупинити вбивство наших військових, наших громадян".
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Зеленського була коротка зустріч з главою МЗС РФ Лавровим у Нью-Йорку під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН.
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом. Під час розмови наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.
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