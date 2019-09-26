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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Очільник МЗС РФ: Зеленський зіграв вирішальну роль в тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбувся багато в чому завдяки ролі президента України Володимира Зеленського. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті "Коммерсант", опублікованому в середу на сайті видання, передає УНН.

Очільник МЗС РФ: Зеленський зіграв вирішальну роль в тому, щоб обмін утримуваними особами відбувся

"На якомусь етапі з української сторони виникли проблеми... Однак ці труднощі вдалося подолати. Треба віддати належне президенту України Володимиру Зеленському, - сказав Лавров. - Як я розумію, він зіграв вирішальну роль в тому, що обмін відбувся. Насправді це трохи оздоровило відносини між Москвою і Києвом".

Нагадаємо, Росія і Україна 7 вересня провели обмін утримуваними особами за формулою "35 на 35". 

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Зеленського була коротка зустріч з главою МЗС РФ Лавровим у Нью-Йорку під час 74-ї сесії  Генасамблеї ООН. Після цього, президент України підтвердив цю інформацію під час розмови з журналістами.

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