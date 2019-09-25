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ЗМІ: у Зеленського була коротка зустріч з главою МЗС РФ Лавровим у Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок ввечері провели короткий контакт на прийомі, організованому американським лідером Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"В ході прийому, організованого президентом США Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, відбувся короткий контакт Президента України Зеленського з главою МЗС РФ, - сказало дипломатичне джерело ТАСС в Нью-Йорку. - Вони обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин".

Російський міністр прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН, він очолює російську делегацію.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США 23-25 вересня, де зустрічається на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з керівниками держав і міжнародних організацій.

25 вересня запланована зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Українські Національні Новини

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