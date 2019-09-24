Зеленський зустрівся з Меркель у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
Сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України.
Володимир Зеленський поінформував Ангелу Меркель про безпекову ситуацію на сході України, а також про зусилля української сторони з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.
Глава держави підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів.
Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни, а також відзначила важливість ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що перед зустріччю із Трампом у нього буде ще 10 зустрічей.