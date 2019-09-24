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Зеленський: перед зустріччю із Трампом маємо ще 10 зустрічей

Зеленський: перед зустріччю із Трампом маємо ще 10 зустрічей

Київ • УНН

 • 9767 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Ми поважаємо президента США, але перед зустріччю із Дональдом Трампом у нас ще 10 зустрічей. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у коментарі “Голосу Америки”, передає УНН.

“Ми поважаємо Президента США, але перед зустріччю із Трампом у нас ще 10 зустрічей із поважними лідерами інших країн”, — зазначив Зеленський.

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Відповідаючи на зауваження журналіста, що у США наразі значна контраверсія, Зеленський зазначив: “Нічого, ми до всього готові”.

Як повідомляв УНН, зустріч Зеленського і Трампа у межах 74-ї сесії Генасамблеї ООН запланована на 25 вересня.

Українські Національні Новини

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