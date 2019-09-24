Зеленский: перед встречей с Трампом есть еще 10 встреч
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Мы уважаем президента США, но перед встречей с Дональдом Трампом у нас еще 10 встреч. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии “Голосу Америки”, передает УНН.
"Мы уважаем Президента США, но перед встречей с Трампом у нас еще 10 встреч с уважаемыми лидерами других стран", - отметил Зеленский.
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Отвечая на замечание журналиста, что в США сейчас значительная контраверсия, Зеленский отметил: "Ничего, мы ко всему готовы".
Как сообщал УНН, встреча Зеленского и Трампа в пределах 74-й сессии Генассамблеи ООН по апланована на 25 сентября.