СМИ: у Зеленского была короткая встреча с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80725 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113986 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112449 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120675 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148786 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149041 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, - сказал дипломатический источник ТАСС в Нью-Йорке. - Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений".

Российский министр прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США 23-25 сентября, где встречается на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с руководителями государств и международных организаций.

25 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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