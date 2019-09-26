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Глава МИД РФ: Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся

Киев • УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся во многом благодаря роли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете “Коммерсант”, опубликованном в среду на сайте издания, передает УНН.

Глава МИД РФ: Зеленский сыграл решающую роль в том, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся

“На каком-то этапе с украинской стороны возникли проблемы ... Однако эти трудности удалось преодолеть. Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому, — сказал Лавров. — Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это немного оздоровило отношения между Москвой и Киевом”.

Напомним, Россия и Украины 7 сентября провела обмен удерживаемыми лицами по формуле “35 на 35”.

Ранее СМИ сообщали, что у Зеленского была короткая встреча с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. После этого, президент Украины подтвердил эту информацию во время разговора с журналистами.

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