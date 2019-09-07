Українських моряків з аеропорту доставили до головного військового госпіталю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українських військових моряків, захоплених ФСБ РФ 25 листопада минулого року та звільнених сьогодні, разом з рідними та близькими доставили до головного військового госпіталю у Києві, передає кореспондент УНН.
У госпіталі українські моряки мають пройти медичні обстеження та реабілітацію.
Заступник начальника головного військового клінічного госпіталю з медичної частини Олександр Циц розповів журналістам, що для проведення обстеження військових моряків будуть залучені залучені провідні спеціалісти Міністерства охорони здоров’я і всі військові спеціалісти.
З його слів, практично всі моряки — в задовільному стані.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були й 24 українських військових моряки, захоплених біля Керченської протоки 25 листопада минулого року.