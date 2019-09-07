Украинских моряков из аэропорта доставили в главный военный госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинских военных моряков, захваченных ФСБ РФ 25 ноября прошлого года и уволенных сегодня, вместе с родными и близкими доставили в главного военного госпиталя в Киеве, передает корреспондент УНН.
В госпитале украинские моряки должны пройти медицинские обследования и реабилитации.
Заместитель начальника главного военного клинического госпиталя по медицинской части Александр Циц рассказал журналистам, что для проведения обследования военных моряков будут привлечены привлечены ведущие специалисты Министерства здравоохранения и все военные специалисты.
По его словам, практически все моряки — в удовлетворительном состоянии.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных у Керченского пролива 25 ноября прошлого года.