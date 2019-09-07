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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108147 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120216 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111805 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117950 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123871 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150152 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149936 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украинских моряков из аэропорта доставили в главный военный госпиталь

Украинских моряков из аэропорта доставили в главный военный госпиталь

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинских военных моряков, захваченных ФСБ РФ 25 ноября прошлого года и уволенных сегодня, вместе с родными и близкими доставили в главного военного госпиталя в Киеве, передает корреспондент УНН.

В госпитале украинские моряки должны пройти медицинские обследования и реабилитации.

Заместитель начальника главного военного клинического госпиталя по медицинской части Александр Циц рассказал журналистам, что для проведения обследования военных моряков будут привлечены привлечены ведущие специалисты Министерства здравоохранения и все военные специалисты.

По его словам, практически все моряки — в удовлетворительном состоянии.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами. Среди них, в частности, были и 24 украинских военных моряка, захваченных у Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

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