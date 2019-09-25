Зеленський обговорив з Трампом повернення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом питання повернення анексованого Росією Криму. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
“Говорили ще про Крим... я йому (Трампу) пояснив, що це наша земля, що там люди, що в нас немає питань з приводу мови, мова в нас державна — українська. Потім розповів яке гарне місце Крим, яка це велика і гарна частина нашої країни, і, мені здається, ну, я це почув, що він (Дональд Трамп) згоден, що це наша рідна земля і що ми будемо її повертати. Він (Трамп) каже: так, вам потрібно працювати і ми будемо вам допомогати”, — розповів Зеленський.
Раніше Зеленський подякував Трампу за допомогу в двох війнах України.
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.
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