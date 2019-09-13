Президент заявив про декілька ідей щодо повернення Криму

"З приводу Криму – у мене не було поки ані з Путіним, ані в нормандському форматі. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде з поверненням Криму. Скажу чесно – ми думаємо, у нас є декілька форматів, декілька ідей, але я не можу вам поки про це говорити, це зарано. Це як з обміном, і я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав Зеленський.

З його слів, у нього вже намічені важливі зустрічі, на яких це питання буде обговорюватись.

"Я чекаю на зустріч з президентом США. Ми думаємо модель, я зупинюсь на цьому. Але ми будемо боротись, щоб повернути Крим, і не тільки словами", - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський їде у США 23 вересня, дата зустрічі з Трампом невідома.