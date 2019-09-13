Президент заявил о нескольких идеях по возвращению Крыма

"По поводу Крыма - у меня не было пока ни с Путиным, ни в нормандском формате. Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно - мы думаем, у нас есть несколько форматов, несколько идей, но я не могу вам пока об это говорить, это еще рано. Это как с обменом, и я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал Зеленский.

По его словам, у него уже намечены важные встречи, на которых этот вопрос будет обсуждаться.

"Я жду встречи с президентом США. Мы думаем модель, я остановлюсь на этом. Но мы будем бороться, чтобы вернуть Крым и не только словами", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский едет в США 23 сентября, дата встречи с Трампом неизвестна.