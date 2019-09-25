Зеленський подякував Трампу за допомогу в двох війнах України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час зустрічі в Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу за підтримку України на тлі боротьби з окупантами та проти корупції, передає кореспондент УНН.
“Хочу подякувати особливо вам, пане президент, вашій країні, вашому уряду. Дякую за вашу підтримку, особливо зараз, коли у нас дві війни в Україні. Перша — це корупція, і ми будем переможцями в цій боротьбі, я впевнений. І мій пріоритет — закінчити війну на Донбасі і повернути наші території в Криму і на Донбасі. Дякую за вашу підтримку в цьому”, — сказав Зеленський.
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Трамп при цьому згадав, що Україна втратила Крим за адміністрації попереднього президента Барака Обами, а також зазначив, що європейські країни допомагають Україні недостатньо.
Як повідомляв УНН, сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.