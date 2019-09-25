В ЄС різко відреагували на стенограму розмови Трампа і Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Європейський Союз за останні 5 років зібрав для України найбільший пакет фінансової підтримки в історії ЄС. Про це з посиланням на заяву блоку написав журналіст брюссельського філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Підтримка ЄС України безпрецедентна. За ці 5 років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії ЄС. З часу революції 2014 роки ЄС разом з фінансовими інститутами євро мобілізував більше 15 млрд євро. Ці цифри не включають в себе численні внески окремих держав-членів ЄС, надані в якості двосторонньої підтримки Україні", - цитує журналіст заяву Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше сьогодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.
Як повідомляв УНН, в розмові Трамп і його український колега зійшлися в думках, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і весь Європейський союз, роблять недостатньо для України.