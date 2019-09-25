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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС резко отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 20762 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Европейский Союз за последние 5 лет собрали для Украины самый большой пакет финансовой поддержки в истории ЕС. Об этом со ссылкой на заявление блока написал журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передаёт УНН.

В ЕС резко отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

“Поддержка ЕС Украине беспрецедентна. За эти 5 лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС. Со времени революции 2014 года ЕС вместе с финансовыми институтами евро мобилизовал более 15 млрд. евро. Эти цифры не включают в себя многочисленные взносы отдельных государств-членов ЕС, предоставленные в качестве двусторонней поддержки Украине”, — цитирует журналист заявление Евросоюза.

Напомним, ранее сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Как сообщал УНН, в разговоре Трамп и его украинский коллега сошлись во мнениях, что канцлер Германии Ангела Меркель, как и весь Европейский союз, делают недостаточно для Украины.

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