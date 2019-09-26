Більшість в Палаті представників Конгресу підтримує процедуру імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Ідея запуску процедури імпічменту президента Дональда Трампа отримала підтримку більшості конгресменів в Палаті представників Конгресу, що знаходиться під контролем опозиційної Демократичної партії. Про це свідчать підрахунки, проведені виданням Politico, передає УНН.
Згідно з цими даними, за станом на вечір середи у США запуск процедури імпічменту щодо американського лідера підтримують 218 конгресменів, з яких 217 є демократами, а один - незалежним (всього в Палаті представників 435 законодавців).
Про запуск офіційної процедури імпічменту оголосила у вівторок спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі. Рішення було оголошено по завершенні закритого засідання всій фракції демократів у Палаті представників. На цьому засіданні розглядалося питання про наявність підстав для розслідування в рамках процедури імпічменту після появи відомостей про нібито спробу Трампа тиснути на президента України Володимира Зеленського.
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Твердження про надання Трампом тиску на Зеленського викликали великий скандал у Вашингтоні. Передбачалося, що американський лідер вчинив натиск на свого українського колегу, домагаючись початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву. Демократ Байден є зараз найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх наступного року в США виборах.
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Білий дім в середу оприлюднив стенограму липневої бесіди лідерів двох країн.
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