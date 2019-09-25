Зеленський не давав дозволу США на публікацію стенограми своєї розмови з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу на публікацію стенограми своєї розмови із президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
Коментуючи представникам ЗМІ питання щодо можливого тиску Трампа на Україну Зеленський сказав: “...ну опублікували цей лист (стенограму — ред), хоч всі дзвінки.... Хоча я особисто вважаю, що іноді такі речі, такі дзвінки, між головами, між президентами незалежних країн — вони не повинні публікуватись. Ви знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше. Але я не боюсь цього зовсім”, — розповів Зеленський.
На запитання журналістів, чи радився президент Дональд Трамп із Зеленським перед тим як публікувати цю стенограму український лідер сказав, що “не розмовляв перед цим з президентом Трампом”.
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На уточнююче запитання, чи виходить так, що Україна не давала дозволу на пубілкацію стенограми Зеленський сказав, що він “не проти” цього.
“Дивіться, якщо там потрібно дозвіл юридичний, я просто не знаю формат, чесно вам скажу. Але якщо повинен був бути письмовий дозвіл — це одне питання”, — сказав президент України, зазначивши, що коли у президента Трампа повідомили, що хочуть опублікувати стенограму, Зеленський думав що опублікують тільки частину розмови з боку США.
Раніше Зеленський подякував Трампу за допомогу в двох війнах України.
Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.